Арина Сабаленка и Мира Андреева се класираха за втория кръг на "Уимбълдън"

Световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус се срещна проблеми на старта на "Уимбълдън" срещу сръбкинята Теодора Костович, която надигра с 6:2, 6:3 за малко повече от час игра на централния корт на комплекса. Във втория кръг на турнира от Големия шлем Сабаленка ще срещне американката Маккартни Кеслър, която победи украинката Олександра Олийникова в два сета - 6:0, 6:0 само за 40 минути. "Много се вълнувам да се върна. Щастлива съм, че затворих мача с два сета. За първи мач се чувствам добре, може би 8 от 10", каза Сабаленка след успеха.

Шампионката от "Ролан Гарос" Мира Андреева имаше сравнително тежък мач на старта на "Уимбълдън", като се наложи над полякинята Магда Линете със 7:5, 6:4

Американката Коко Гоф записа безпроблемен старт, като победи германката Тамара Корпач с 6:2, 6:1 за по-малко от час.

Наоми Осака отново предизвика публиката с тоалет, изцяло вдъхновен от японската култура и напълно в бяло спрямо традициите на "Уимбълдън". Нейната поява на корта бе част от шоуто, в което си партнира с японската дизейнерка Хана Яги, като азиатката победи Елса Жакмо от Франция с два сета - 6:1, 7:5.

Чехкинята Барбора Крейчикова също продължава напред след успех срещу британката Хана Клугман с 6:1, 6:4. Още една тенисистка от Чехия се класира за втория кръг - Каролина Мухова се наложи над рускинята Анастасия Захарова с 6:3, 6:2.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages