Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ГЕРМАНИЯ - ПАРАГВАЙ
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Арина Сабаленка и Мира Андреева се класираха за втория кръг на "Уимбълдън"

Арина Сабаленка и Мира Андреева се класираха за втория кръг на "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 23:38
  • 333
  • 0
Арина Сабаленка и Мира Андреева се класираха за втория кръг на "Уимбълдън"

Световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус се срещна проблеми на старта на "Уимбълдън" срещу сръбкинята Теодора Костович, която надигра с 6:2, 6:3 за малко повече от час игра на централния корт на комплекса. Във втория кръг на турнира от Големия шлем Сабаленка ще срещне американката Маккартни Кеслър, която победи украинката Олександра Олийникова в два сета - 6:0, 6:0 само за 40 минути. "Много се вълнувам да се върна. Щастлива съм, че затворих мача с два сета. За първи мач се чувствам добре, може би 8 от 10", каза Сабаленка след успеха.

Шампионката от "Ролан Гарос" Мира Андреева имаше сравнително тежък мач на старта на "Уимбълдън", като се наложи над полякинята Магда Линете със 7:5, 6:4

Американката Коко Гоф записа безпроблемен старт, като победи германката Тамара Корпач с 6:2, 6:1 за по-малко от час.

Наоми Осака отново предизвика публиката с тоалет, изцяло вдъхновен от японската култура и напълно в бяло спрямо традициите на "Уимбълдън". Нейната поява на корта бе част от шоуто, в което си партнира с японската дизейнерка Хана Яги, като азиатката победи Елса Жакмо от Франция с два сета - 6:1, 7:5.

Чехкинята Барбора Крейчикова също продължава напред след успех срещу британката Хана Клугман с 6:1, 6:4. Още една тенисистка от Чехия се класира за втория кръг - Каролина Мухова се наложи над рускинята Анастасия Захарова с 6:3, 6:2.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

На полувремето: Германия 0:1 Парагвай, Енсисо шокира Бундестима

На полувремето: Германия 0:1 Парагвай, Енсисо шокира Бундестима

  • 30 юни 2026 | 00:20
  • 6573
  • 17
Официално: Реал Мадрид върна Нико Пас на Комо, но с нова опция за откупуване

Официално: Реал Мадрид върна Нико Пас на Комо, но с нова опция за откупуване

  • 29 юни 2026 | 23:21
  • 671
  • 0
Анчелоти обясни какво е помогнало на Бразилия за обрата и защо не е пуснал Неймар

Анчелоти обясни какво е помогнало на Бразилия за обрата и защо не е пуснал Неймар

  • 29 юни 2026 | 23:10
  • 3873
  • 1
Бруно Гимараеш поведе при асистенциите на Световното

Бруно Гимараеш поведе при асистенциите на Световното

  • 29 юни 2026 | 23:06
  • 329
  • 1
Япония изравни постижение на Южна Корея

Япония изравни постижение на Южна Корея

  • 29 юни 2026 | 22:39
  • 433
  • 0
Късният гол на Мартинели сложи край на неприятна поредица за Бразилия и даде добра поличба за "селесао"

Късният гол на Мартинели сложи край на неприятна поредица за Бразилия и даде добра поличба за "селесао"

  • 29 юни 2026 | 22:19
  • 3035
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На полувремето: Германия 0:1 Парагвай, Енсисо шокира Бундестима

На полувремето: Германия 0:1 Парагвай, Енсисо шокира Бундестима

  • 30 юни 2026 | 00:20
  • 6573
  • 17
Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края

Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края

  • 29 юни 2026 | 22:03
  • 37270
  • 173
ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

ЦСКА 1948 писа "тройка" на Партизан на Саша Илич

  • 29 юни 2026 | 20:55
  • 23271
  • 69
Левски изненада всички с трансфер

Левски изненада всички с трансфер

  • 29 юни 2026 | 16:45
  • 69299
  • 412
ЦСКА дава шанс на Йомов

ЦСКА дава шанс на Йомов

  • 29 юни 2026 | 17:28
  • 43677
  • 106
Везенков: Чест е да играеш за България, правим го със сърце, тук сме да дадем всичко от себе си

Везенков: Чест е да играеш за България, правим го със сърце, тук сме да дадем всичко от себе си

  • 29 юни 2026 | 19:10
  • 5694
  • 12