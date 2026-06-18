Мексикански военни свалиха дрон над тренировъчния комплекс на Южна Корея

Мексиканските военни свалиха дрон, появил се над спортния комплекс, където южнокорейският национален отбор тренираше преди мача от Световното първенство срещу „ацтеките“, съобщава информационна агенция Yonhap. Корейският отбор е провеждал закрито занимание в Сапопан, където е упражнявал тактически формации. По време на загрявката служител по сигурността е забелязал дрона над футболното игрище и е докладвал за него на мексиканските военни, след което той е бил прихванат и свален.

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Съобщава се, че двама мъже, вероятно пилотите на дрона, са го взели и са напуснали мястото на инцидента, преди да пристигнат органите на реда. Корейската футболна асоциация е поискала от местната полиция да проведе разследване. Старши треньорът Хьон Мюн-бо заяви, че инцидентът не е повлиял на подготовката на отбора, тъй като се е случил преди началото на тактическата част. „Научих за инцидента с дрона по време на тренировката ни вчера. За щастие, това се случи, преди да започнем да прилагаме тактики, така че не ни е повлияло особено“, каза специалистът.

Треньорът обаче изрази съжаление, че подобен инцидент се е случил по време на решаващ период от подготовката за мача от Световното първенство. Агенция AP съобщи по-рано, че дронове, опитващи се да влязат в ограничени зони близо до стадиони и тренировъчни лагери на националните отбори, са били свалени през последните дни в няколко града, домакини на мачове от Световното първенство през 2026 година. Мачът между Мексико и Република Корея ще се проведе на 19 юни в Сапопан. След първия кръг и двата отбора имат по три точки: Мексико победи Южна Африка (2:0), докато азиатците се наложиха над с Чехия (2:1).

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Снимки: Gettyimages