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  3. Мексикански военни свалиха дрон над тренировъчния комплекс на Южна Корея

Мексикански военни свалиха дрон над тренировъчния комплекс на Южна Корея

  • 18 юни 2026 | 18:03
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Мексиканските военни свалиха дрон, появил се над спортния комплекс, където южнокорейският национален отбор тренираше преди мача от Световното първенство срещу „ацтеките“, съобщава информационна агенция Yonhap. Корейският отбор е провеждал закрито занимание в Сапопан, където е упражнявал тактически формации. По време на загрявката служител по сигурността е забелязал дрона над футболното игрище и е докладвал за него на мексиканските военни, след което той е бил прихванат и свален.

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Съобщава се, че двама мъже, вероятно пилотите на дрона, са го взели и са напуснали мястото на инцидента, преди да пристигнат органите на реда. Корейската футболна асоциация е поискала от местната полиция да проведе разследване. Старши треньорът Хьон Мюн-бо заяви, че инцидентът не е повлиял на подготовката на отбора, тъй като се е случил преди началото на тактическата част. „Научих за инцидента с дрона по време на тренировката ни вчера. За щастие, това се случи, преди да започнем да прилагаме тактики, така че не ни е повлияло особено“, каза специалистът.

Треньорът обаче изрази съжаление, че подобен инцидент се е случил по време на решаващ период от подготовката за мача от Световното първенство. Агенция AP съобщи по-рано, че дронове, опитващи се да влязат в ограничени зони близо до стадиони и тренировъчни лагери на националните отбори, са били свалени през последните дни в няколко града, домакини на мачове от Световното първенство през 2026 година. Мачът между Мексико и Република Корея ще се проведе на 19 юни в Сапопан. След първия кръг и двата отбора имат по три точки: Мексико победи Южна Африка (2:0), докато азиатците се наложиха над с Чехия (2:1).

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Снимки: Gettyimages

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