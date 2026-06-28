Андреа Кими Антонели: Направих твърде много грешки

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели коментира Гран При на Австрия днес, в която той завърши на трета позиция, като се опита да измести от второто място Макс Верстапен.

„Започнах състезанието с много грешки – обясни италианският пилот на Мерцедес. – Имах проблеми със спирачките, което се отрази на атаките ми.

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

„За втората серия обиколки имаше подобрение и за третата вече бях много силен, но твърде късно настигнах лидерите. Знаех, че ще е трудно да се боря за победата от четвъртата стартова позиция, но и първите ми обиколки бяха наистина зле.

„Ще има уикенди, в които Джордж ще е по-напред и такива, в които аз ще съм пред него. Джордж е много силен, завършен пилот и има малко предимство в квалификациите, особено в края, когато успява да извади още малко представяне от колата.“

Люис Хамилтън: Имаме нужда от повече мощност

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages