Ландо Норис: Загубих много още в първата обиколка

Световният шампион Ландо Норис завърши 7-и в Гран При на Австрия, като обясни, че е направил много силен старт, но след това е загубил много време в първата обиколка.

„Днес стратегията беше много важна, но аз не направих най-добрата първа обиколка – обясни Норис. – Стартът ми беше много силен, но след това имах проблеми и загубих много в първата обиколка.

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„На няколко пъти не избрах правилното място, където да се позиционирам и загубих заради това. Нямахме късмет, но направихме добро състезание, като цяло денят ни не беше лош.

„Нашите оплаквания не се променят. През миналия уикенд аз успях да взема максимума от колата ни, сега го направи Оскар. Нашият автомобил определен не е лесен за настройване в хода на всеки уикенд, но мисля, че постигаме малък прогрес.“

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Снимки: Gettyimages