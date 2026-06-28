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Андреа Стела: Макларън не може да се бори за подиуми

  • 28 юни 2026 | 19:55
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Тим шефът на световните шампиони във Формула 1 Макларън Андреа Стела обясни, че отборът все още не може да се бори за подиуми в хода на сезон 2026.

„Трябва да приемем, че представянето ни не е на ниво, че да се борим за подиуми – обясни италианецът след Гран При на Австрия. – Можем да сме в челото, ако някой от съперниците ни има проблеми с надеждността на колите, както стана в Барселона.

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„Мисията ни е ясна. Искаме да подобрим представянето на колата ни и предстои да използваме пакет подобрения. Трябва да ги използваме и ще видим какъв е резултатът.“

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Снимки: Gettyimages

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