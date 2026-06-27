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  3. Джанлоренцо Бленджини: Най-важното е никога да не се предаваме

Джанлоренцо Бленджини: Най-важното е никога да не се предаваме

  • 27 юни 2026 | 21:07
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Националният отбор на България по волейбол за мъже постигна четвърта победа в турнира Лига на нациите в Любляна (Словения). Третият турнир ще бъде в Чикаго през юли.

В седмия си двубой от надпреварата българите надделяха над Канада с 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11) след много оспорвана битка. Това е първи успех за тима над този съперник за последните седем години.

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите
България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

Възпитаниците на Лоренцо Бленджини, които са световни вицешампиони, заемат девето място в класирането с 11 точки, а Канада е на 15-а позиция със 7.

Най-резултатен за успеха очаквано беше Александър Николов с 25 точки, с 12 се отличи Аспарух Аспарухов.

Алекс Николов: Най-грозният мач, който съм виждал! Бърдаров днес ни изкара мача!
Алекс Николов: Най-грозният мач, който съм виждал! Бърдаров днес ни изкара мача!

Алекс Грозданов и Денислав Бърдаров записаха по 11 точки.

Денислав Бърдаров: Украйна играе изключително добре, но ще се опитаме да ги спрем
Денислав Бърдаров: Украйна играе изключително добре, но ще се опитаме да ги спрем

“Най-важното е никога да не се предаваме. Днес играхме не толкова добре както в предишните два мача, но това може да се случи и трябва да бъдем способни да направим това, което е необходимо, за да се опиташ да спечелиш въпреки всичко. Дори да не играеш по най-добрия начин, в най-добрите условия, трябва да се опиташ да спечелиш особено след първия гейм, който загубихме по този начин, след като пропиляхме този аванс. И след мача със Словения, в който имаше подобни ситуации, не беше никак лесно чисто ментално да успеем да се върнем. Но това е в този турнир, да намираш начин да измъкнеш подобни ситуации и най-важното беше, че никога не се предадохме - играем точка за точка, защото знаем, че ако искаме да се опитаме да спечелим, не трябва да бъдем готини, така да го кажа, а да започнем от лесните неща”, заяви Джанлоренцо Бленджини.

“Наистина страхотно включване на Денислав Бърдаров. Той го е показвал и в други мачове. Всеки говори за потенциала в атака, който има, но мисля, че той може да допринесе на сервис, на блокада, в посрещане. Имаше някои проблеми в тайбрека, но в някои специални моменти той беше на мястото, защото не забравяйте, че губихме с 1:2. Не е лесно да се включиш по такъв начин, но той показа, че е готов и това е добре”, добави селекционерът на България.

“Мисля, че Украйна е отборът, който показва най-голямо постоянство и най-добър волейбол тук на турнира в Словения. Но Украйна е добър отбор и го видяхме още през миналата година. Те включиха и Олег Плотницкий, който е един от най-добрите в света. Това е красноречив факт за силата на следващия ни съперник. Ще бъде много трудно, това е ясно, но трябва да бъдем способни да разберем какъв мач ни очаква. И да се опитаме да бъдем вътре в този мач, да работим по-добре и по-добре. Трябва да мислим какво може да направим и извлечем в този момент. Но това трябва да го правим винаги. Очакваме още една битка, но това не е новина. Очакваме още един дълъг и много тежък мач”, добави Джанлоренцо Бленджини.

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