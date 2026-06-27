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  3. Алекс Николов: Най-грозният мач, който съм виждал! Бърдаров днес ни изкара мача!

Алекс Николов: Най-грозният мач, който съм виждал! Бърдаров днес ни изкара мача!

  • 27 юни 2026 | 20:44
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Националният отбор на България по волейбол за мъже постигна четвърта победа в турнира Лига на нациите в Любляна (Словения). Третият турнир ще бъде в Чикаго през юли.

В седмия си двубой от надпреварата българите надделяха над Канада с 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11) след много оспорвана битка. Това е първи успех за тима над този съперник за последните седем години.

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите
България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

Възпитаниците на Лоренцо Бленджини, които са световни вицешампиони, заемат девето място в класирането с 11 точки, а Канада е на 15-а позиция със 7.

Най-резултатен за успеха очаквано беше Александър Николов с 25 точки, с 12 се отличи Аспарух Аспарухов.

Алекс Грозданов и Денислав Бърдаров записаха по 11 точки.

“Това беше най-грозният мач, който съм виждал въобще като играч и зрител. Но красива или грозна победа, няма никакво значение, факт е, че спечелихме мача. И евала на отбора”, заяви Александър Николов след успеха.

“Бърдаров днес ни изкара мача. Дори аз му казах преди мача, че усещам, че днес ще има ключова роля в него и той не повярва, но влезе и беше абсолютно подготвен. И най-вече, че вкара позитивна енергия в отбора. Пак повтарям, заради него успяхме да спечелим”, добави Алекс Николов.

“Абсолютно няма да стане с тази игра срещу Украйна. Надявам се да излезем с по-чиста игра утре, но няма да ви лъжа, ще е трудно, защото да изиграеш 15 гейма за 4 дена е тежко. Но излизаме и няма да се даваме и каквото успеем, ще направим”, категоричен бе Николов.

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