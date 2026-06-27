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Лига на нациите: България 0:1 Канада! Следете мача ТУК!

  • 27 юни 2026 | 16:51
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Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес поредния си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу коравия тим на Канада в третата си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

Двубоят е тази вечер от 17,30 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

"Лъвовете" започнаха страхотно на турнира, като удариха световния шампион Италия с 3:2 гейма, след което изпуснаха да запишат нов такъв успех и отстъпиха изключително драматично на домакините от Словения с 2:3.

От друга страна Канада стартира с две загуби с по 1:3 - от Словения и отлично представящия се до момента тим на Украйна.

Националите поведоха с 4:2 след атака на Алекс Грозданов в центъра. Миг гениалност на Мони Николов и 5:3. Ас на Александър Николов и 7:4. Мощна атака на Александър Николов и 8:6. Нова атака на Александър Николов направи резултата 9:6. Ас на Илия Петков - 10:6. Сервис със скорост 123 км/час на Мони Николов и ас - 13:7. Дейниъл Люис взе прекъсване за Канада. Атака на Алекс Грозданов в центъра направи 15:10. Великолепна атака на Александър Николов от зона 2 по диагонала направи резултата 20:14. Дейниъл Люис взе прекъсване за Канада. Технична атака на Мартин Атанасов и 21:15. Атака на Мартин Атанасов от зона 4 по блокадата - 22:18. Александър Николов атакува технично от зона 4, но видео чека даде точка на Канада - 22:21. националите стигнаха до геймбол при 24:23. Александър Николов атакува в аут и Канада стигна до геймбол при 25:24. Броуди Хофър би сервис в аут - 25:25. Александър Николов атакува в аут и Канада спечели първата част с 27:25.

БЪЛГАРИЯ - КАНАДА 0:1 (25:27)
БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ
КАНАДА: Макс Егерт, Шерън Върнън-Еванс, Джаксън Йънг, Скайлър Варга, Джаксън Хауи, Пиърсън Ешенко - Закъри Холандс-либеро
Старши треньор: ДЕЙНИЪЛ ЛЮИС.

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