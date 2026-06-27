Денислав Бърдаров: Украйна играе изключително добре, но ще се опитаме да ги спрем

Националният отбор на България по волейбол за мъже постигна четвърта победа в турнира Лига на нациите в Любляна (Словения). Третият турнир ще бъде в Чикаго през юли.

В седмия си двубой от надпреварата българите надделяха над Канада с 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11) след много оспорвана битка. Това е първи успех за тима над този съперник за последните седем години.

Възпитаниците на Лоренцо Бленджини, които са световни вицешампиони, заемат девето място в класирането с 11 точки, а Канада е на 15-а позиция със 7.

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

Най-резултатен за успеха очаквано беше Александър Николов с 25 точки, с 12 се отличи Аспарух Аспарухов.

Алекс Грозданов и Денислав Бърдаров записаха по 11 точки.

Алекс Николов: Най-грозният мач, който съм виждал! Бърдаров днес ни изкара мача!

“Да, влязох на добро ниво. Щастлив съм, но най-вече не от моята игра, а от това, че с отбора съумяхме да спечелим мача, който беше изключително труден. Според мен моята роля винаги е била в атака. Треньорът видя, че имаме затруднения, вкара ме и помогнах на отбора”, заяви Денислав Бърдаров.

“Сигурен съм, че абсолютно всеки от момчета, които са на резервната скамейка, е готов да влезе и да помогне по всяко време. Днес съм аз, утре някой друг. Така влиза нова енергия и събужда отбора. Винаги има кой да влезе и кой да помогне. Каквото и да си говорим, в националният отбор се събираме състезатели, които правим един лагер на много високо ниво на тренировъчен процес и това със сигурност помага за израстването ни изключително много”, добави Бърдаров.

“Със сигурност Украйна играе изключително добре, но ще се опитаме да ги спрем. Ще видим какво ще стане”, категоричен бе Денис Бърдаров.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google