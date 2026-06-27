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Раул Фернандес: Знаех, че Ай ще е много бърз в края, бях на лимита

  • 27 юни 2026 | 17:11
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Раул Фернандес: Знаех, че Ай ще е много бърз в края, бях на лимита

Раул Фернандес спечели втората си спринтова победа от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в днешното късо състезание на пистата „Ассен“ в Нидерландия.

В него испанецът спечели с аванс от по-малко от 0.4 секунди пред съотборника си в Тракхаус Априлия Ай Огура. След финала Фернандес заяви, че е карал на лимита на възможностите си, защото е бил наясно, че Огура ще е много бърз, което и стана.

Раул Фернандес и Ай Огура донесоха двойна победа на Тракхаус в спринта на „Ассен“
Раул Фернандес и Ай Огура донесоха двойна победа на Тракхаус в спринта на „Ассен“

„Със сигурност съм много щастлив. Това е втората ми спринтова победа тази година. През последните години ние не разчитахме много на спринтовете, но изглежда, че открихме нещо и сме много силни, така че да, невероятно е както за мен, така и за отбора, защото това е първата му двойна победа. Много се радвам. Състезанието беше доста добро, знаех, че Ай ще е бърз в края, аз бях на лимита, а той имаше повече скорост. Ще видим какво ще стане утре, състезанието ще е дълго.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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