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Ай Огура: Знаем какво да подобрим за утре

  • 27 юни 2026 | 17:06
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Ай Огура: Знаем какво да подобрим за утре

Ай Огура записа третото си поредно второ място в MotoGP, след като завърши зад съотборника си Раул Фернандес в днешния спринт на пистата „Ассен“ в Нидерландия.

След финала японският пилот на Тракхаус Априлия, който отново беше много бърз в края, намекна, че не е успял да се пребори за победата днес, защото е загубил доста позиции на старта. С усмивка Огура каза, че знае какво трябва да подобри за състезанието утре, в което той ще потегли от втората позиция на стартовата решетка.

Раул Фернандес и Ай Огура донесоха двойна победа на Тракхаус в спринта на „Ассен“
Раул Фернандес и Ай Огура донесоха двойна победа на Тракхаус в спринта на „Ассен“

„Това е първата двойна победа за отбора, така че наистина много се радвам за моите хора. Като цяло състезанието беше много добро, жалко, че загубих няколко позиции в първите обиколки. Знаем какво да подобрим за утре, така че ще видим, но беше добро състезание днес“, обясни японецът.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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