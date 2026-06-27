Ай Огура: Знаем какво да подобрим за утре

Ай Огура записа третото си поредно второ място в MotoGP, след като завърши зад съотборника си Раул Фернандес в днешния спринт на пистата „Ассен“ в Нидерландия.

След финала японският пилот на Тракхаус Априлия, който отново беше много бърз в края, намекна, че не е успял да се пребори за победата днес, защото е загубил доста позиции на старта. С усмивка Огура каза, че знае какво трябва да подобри за състезанието утре, в което той ще потегли от втората позиция на стартовата решетка.

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„Това е първата двойна победа за отбора, така че наистина много се радвам за моите хора. Като цяло състезанието беше много добро, жалко, че загубих няколко позиции в първите обиколки. Знаем какво да подобрим за утре, така че ще видим, но беше добро състезание днес“, обясни японецът.

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Снимки: Gettyimages