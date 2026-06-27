Фабио Ди Джанантонио: Знаем, че Априлия са много бързи тук

Фабио Ди Джанантонио единствен успя да наруши хегемонията на Априлия в съботния ден на Гран При на Нидерландия в MotoGP, след като завърши трети в спринтовото състезание на „Ассен“.

След неговия финал италианският състезател на VR46 Дукати заяви, че в лагера на Дукати са пределно наясно, че Априлия имат предимство като чисто темпо в Катедралата на скоростта. Именно поради тази причина неговата стратегия е бил да направи добър старт, за да се намести сред пилотите на Априлия, което и стана.

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„Знаем, че тук Априлия вършат страхотна работа, много са бързи. Опитваме се да максимизираме щетите, да минимизираме щетите. Така че да, фокусът беше върху това да направя добър старт и да се опитам да остана с тях в началото. В един момент си помислих, че имам шанс да спечеля и след това изведнъж бях на лимита с двете гуми. Запазих позицията си, след което Ай дойде, но да, със сигурност страхотен резултат“, каза Ди Джанантонио.

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Снимки: Gettyimages