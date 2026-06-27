ФИА и полицията разследват скандален инцидент в рали „ЕКО Акрополис“

Автомобилът на испанския пилот в WRC2 Алехандро Кахон беше уцелен от камък в седмата отсечка на рали „ЕКО Акрополис“, като при инцидента беше счупено челното стъкло пред навигатора му Борха Росада.

Кахон записа първо време в WRC2 в този етап, но на финала пристигна със счупено стъкло и обясни, че някой в отсечката е замерил колата му с голям камък.

„Надявам се да не е така, но изглежда, че някой хвърли нещо по нас, това стана в средата на една права – обясни Алехандро на финала на етапа. – Уплашихме се, тъй като върху Борха се изсипаха парчета стъкло.

„Този инцидент можеше да има много сериозни последици – допълни по-късно пред Dirtfish испанеца. – Знаем, че е много трудно да се предотвратят такива ситуации, но трябва да направим всичко възможно това да не се случва отново.“

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ФИА, организаторът на ралито и местната полиция потвърдиха, че са започнали разследване на инцидента, като стоп кадрите от онборд камерата в колата на Кахон показват, че наистина става въпрос за голям камък, ударил колата.

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Снимки: Imago