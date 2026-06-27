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Греъм Арнолд пое отговорност за представянето на Ирак на Световното първенство

  • 27 юни 2026 | 10:18
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Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд пое отговорност след поражението с 0:5 срещу Сенегал в груповата фаза на Мондиал 2026. Тимът отпадна от турнира в Северна Америка след три загуби при голова разлика 1:12.

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"Направих някои промени, които вероятно нямаше да направя, ако губехме само с два или три гола. Тези момчета свършиха много работа, за да достигнат до Световното първенство, исках да дам на всички няколко минути на терена, за да могат да кажат, че са представяли Ирак на Мондиал. Поемам тази отговорност. Ако местното ви първенство не е толкова силно, когато играете срещу такъв тип противници, със сигурност бивате наказани.

Тези момчета са виждали такива футболисти да играят само по телевизията. Никога преди не са излизали на терена срещу такъв калибър играчи. Всичко това беше изненада за тях. Моята работа, когато дойдох за първи път, беше да ги класирам за Мондиала и чудото се случи. Беше приятно пътешествие, едно приятно Световно първенство, дори с тези резултати. Надявам се, че играчите ще си тръгнат от това, наслаждавайки се на преживяването да бъдат на Световен шампионат за първи път от 40 години. Всички трябва да се поучат от грешките", заяви австралиецът пред медиите.

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Снимки: Gettyimages

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