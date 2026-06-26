Сенегал 0:0 Ирак, начало на мача (гледайте тук)

Отборите на Сенегал и Ирак играят при резултат 0:0 в среща от последния трети кръг на Група I на Световното първенство по футбол. Двубоят се провежда на „Торонто Стейдиъм“ в Канада. Главен арбитър на срещата е англичанинът Антъни Тейлър.

Двата аутсайдера в групата нямат спечелена точка до момента след 2 последователни загуби. Залогът е огромен – победителят ще завърши на трето място с 3 точки и ще има шанс за 1/16-финалите като един от най-добрите трети отбори, докато загубилият отпада. Равенството би било самоубийствено и за двата тима.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Папе Тиау е избрал да започне мача със Садио Мане, Исмаила сар и Ибрахим Мбайе в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Хабиб Диара, Ламин Камара и Идриса Гай.

📋 𝙊𝙉𝙕𝙀 𝘿𝙀 𝘿𝙀́𝙋𝘼𝙍𝙏 | Les 11 Lions choisis par le sélectionneur Pape Thiaw pour affronter l’Irak dans ce dernier match de la phase de groupes. #GoGainde | #FIFAWC2026 pic.twitter.com/TQWPv0UcON — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 26, 2026

Греъм Арнолд пък е избрал Али Джасим, Ахмед Касем и Али Ахмади в атака. Триото в халфовата линия пък са Амир Ал-Амари, Зидан Икбал и Ибрахим Байеш.

𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐍𝐞𝐰𝐬 🇮🇶🇸🇳



تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة السنغال ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.



Iraq National Team starting XI for the FIFA World Cup 2026 Group Stage match against Senegal.#SENIRQ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ofW9vySkh9 — Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 26, 2026

СЕНЕГАЛ: Диау, Сек, Джейкъбс, Диата, Ниакате, Гай, Камара, Диара, Мане, Сар, Мбайе

ИРАК: Басил, Сулака, Хашим, Доски, Путрос, Байеши, Икбал, Аламари, Алхамади, Касем, Джасим

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