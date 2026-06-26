Сенегал 0:0 Ирак, начало на мача (гледайте тук)

Отборите на Сенегал и Ирак играят при резултат 0:0 в среща от последния трети кръг на Група I на Световното първенство по футбол. Двубоят се провежда на „Торонто Стейдиъм“ в Канада. Главен арбитър на срещата е англичанинът Антъни Тейлър.
Двата аутсайдера в групата нямат спечелена точка до момента след 2 последователни загуби. Залогът е огромен – победителят ще завърши на трето място с 3 точки и ще има шанс за 1/16-финалите като един от най-добрите трети отбори, докато загубилият отпада. Равенството би било самоубийствено и за двата тима.
Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.
Папе Тиау е избрал да започне мача със Садио Мане, Исмаила сар и Ибрахим Мбайе в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Хабиб Диара, Ламин Камара и Идриса Гай.
Греъм Арнолд пък е избрал Али Джасим, Ахмед Касем и Али Ахмади в атака. Триото в халфовата линия пък са Амир Ал-Амари, Зидан Икбал и Ибрахим Байеш.
СЕНЕГАЛ: Диау, Сек, Джейкъбс, Диата, Ниакате, Гай, Камара, Диара, Мане, Сар, Мбайе
ИРАК: Басил, Сулака, Хашим, Доски, Путрос, Байеши, Икбал, Аламари, Алхамади, Касем, ДжасимДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google