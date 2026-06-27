Историческа вечер за Сенегал и Исмаила Сар

Националният отбор на Сенегал постигна историческа победа с 5:0 срещу състава на Ирак в мач от груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026. С този категоричен успех „Лъвовете от Теранга“ не само си върнаха шансовете за класиране на 1/16-финалите, но и записаха две рекордни постижения, които влизат в златната история на световните финали.

С този резултат Сенегал регистрира най-изразителната победа, постигана някога от африкански състав в цялата история на световните първенства. Досегашният рекорд за най-голям триумф се държеше съвместно от тимовете на Кот д'Ивоар (3:0 срещу КНДР през 2010 г.), Мароко (3:0 срещу Шотландия през 1998 г.) и Нигерия (3:0 срещу България през 1994 г.). Сенегалците успяха да подобрят това три десетилетия по-старо върхово постижение, благодарение на наказателната си акция и петте безответни гола във вратата на Ирак.

5 - 🇸🇳 Senegal are the first ever African team to score five goals in a FIFA World Cup match.



Record. pic.twitter.com/sueGrqsb18 — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026

В индивидуален план двубоят се превърна в истински триумф за Исмаила Сар, който вече е едноличният голмайстор №1 на Сенегал на световни първенства за всички времена. С попадението си срещу Ирак нападателят натрупа общо 4 гола на световни финали, с което изпревари досегашния рекордьор и легенда на страната Папа Буба Диоп. За да бъде вечерта му пълна, Сар се превърна и в първия сенегалец в историята на Мондиали, който успява да запише гол и асистенция в рамките на един и същ мач.

Ismaila Sarr has now scored more World Cup goals than any other Senegalese player in the tournament's history (4).



The late Papa Bouba Diop’s record has been broken. 🇸🇳 pic.twitter.com/Y9fg8pLoHp — Squawka (@Squawka) June 26, 2026

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Снимки: Gettyimages