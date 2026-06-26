Роберто Мартинес: Започнахме да се готвим за мача срещу Колумбия още през март

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес отхвърли опасенията относно подготовката на отбора му за финала на груповата фаза на Световното първенство срещу Колумбия в събота, настоявайки, че месеци планиране са ги направили „перфектно готови“, въпреки бурите във Флорида, които нарушиха подготовката.

Мартинес каза, че отборът му е спечелил от това, че е започнал подготовката си още през март за двубоя на стадион „Маями“.

„Започнахме да се готвим за мача срещу Колумбия още през март… Вече проведохме 13 тренировки тук, в Маями, за да се адаптираме към времето“, каза Мартинес на пресконференция.

„Планът беше да останем в Маями, за да се подготвим за мача срещу Колумбия. Играчите са готови за физическото предизвикателство да играят на различен стадион и на различен терен, който е с различна трева от тази, която имаме в Европа. Това направихме, подготвяхме се от първия ден, в който пристигнахме в САЩ“, добави той.

Мартинес призна, че Португалия ще се изправи пред първия си мач „далеч от дома“ поради голямата подкрепа от феновете за тима на Колумбия, очаквана в Маями, където билетите за сблъсъка се продават за хиляди долари.

„Това означава, че трябваше да купя билети за семейството си през ноември. Надявам се утре футболът да победи и вдъхновението на всеки, който гледа мача, да спечели“, пошегува се Мартинес, когато го попитаха за отдадеността на феновете.

Песни на Дуа Липа прекъснаха пресконференцията на Роберто Мартинес

Колумбия си осигури място в елиминационната фаза с 6 точки от два мача, а Португалия е втора с 4 точки. Второто място може да даде на “лузитаните” по-трудни противници в следващия кръг, сред които Англия или Хърватия.

Мартинес, който беше в добро настроение и дори се засмя, когато песни на Дуа Липа прозвучаха от високоговорителите и прекъснаха пресконференцията му, каза, че никога не се е занимавал планиране на резултати и съперниците.

„Не, няма значение. Ако това беше първото ми Световното първенство, щях да кажа „да“, защото си неопитен и се опитваш да планираш пътя, всеки възможен сценарий, но осъзнаваш, че това не е реалистично. Вярвам, че фокусът трябва да бъде върху това да спечелиш всеки мач, да забравиш за следващия опонент и да уважаваш опонента. Ако искаш да спечелиш Световното първенство, трябва да победиш всички“, коментира той.

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Мартинес предупреди, че Колумбия на Нестор Лоренцо ще представлява различно тактическо предизвикателство.

„Те имат играчи като Хамес Родригес, Луис Суарес и Луис Диас… Те се трансформират добре и са много бързи. Работят като екип, имат тактическа яснота. Има качество в играчите и те обичат да бъдат част от националния отбор“, завърши треньорът.

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Снимки: Imago