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  3. Песни на Дуа Липа прекъснаха пресконференцията на Роберто Мартинес

Песни на Дуа Липа прекъснаха пресконференцията на Роберто Мартинес

  • 26 юни 2026 | 21:50
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Песни на Дуа Липа прекъснаха пресконференцията на Роберто Мартинес

Пресконференцията на Португалия преди мача от Световното първенство срещу Колумбия беше прекъсната, след като технически проблем доведе до силна музика на британската певица Дуа Липа. Никой не успя да спре музиката за почти две песни на стадион „Маями“.

Говорителка на ФИФА се извини на селекционера на Португалия Роберто Мартинес за прекъсването, но 52-годишният испанец очевидно се забавляваше.

„Няма проблем. Трябва да танцуваме. Дуа Липа вероятно подкрепя Португалия“, каза той с усмивка.

Португалия се нуждае от победа, за да завърши начело в група “К”, тъй като е на две точки зад южноамериканците. След победата с 5:0 срещу Узбекистан, Мартинес иска да „използва инерцията от последния мач“.

Той също така беше доволен от представянето на Кристиано Роналдо, който отбеляза два пъти срещу Узбекистан, след като не успя да се разпише при равенство 1:1 с ДР Конго.

„Да имаш капитан с опит от шест световни първенства в отбора със сигурност е полезно. Но не бива да забравяме, че имаме и капитан на Манчестър Юнайтед, капитан на Порто и играчи от Манчестър Сити или Пари Сен Жермен“, добави Мартинес.

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Снимки: Imago

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