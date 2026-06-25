Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Педро Нето: Нямаме зависимост от Роналдо

Педро Нето: Нямаме зависимост от Роналдо

  • 25 юни 2026 | 20:07
  • 505
  • 2

Педро Нето се появи на пресконференцията в отлично настроение и дори беше представен от пресаташето като "най-красивия играч на Световното първенство през 2026 г. - класация, която се провежда в социалните мрежи. С много смях и запитан от португалската преса, крилото на Челси не отрече...

"Мисля, че това не е изненада, нещо напълно нормално, и мисля, че дори не беше тема в съблекалнята, защото цялата група беше единодушна, че аз съм най-красивият на Световното първенство [смее се]“, пошегува се той, предизвиквайки силен смях в пресцентъра, след което премина към мача с Колумбия, който при победа ще им осигури първото място.

"Честно казано, понякога гледаме ситуациите, които могат да възникнат, ако завършим втори или трети, но най-важното е да подходим с манталитета, който имаме. Искаме да бъдем най-добрите и ще се изправим срещу Колумбия, за да завършим първи. Не знаем какво може да се случи, но това е, което ще направим в мача“, увери той.

Относно Кристиано Роналдо, Педро Нето се зарадва да го види да вкарва два гола и да отговаря на критиците: "Очевидно е, че групата беше щастлива за него, още повече, че знаем, че той живее за голове, обсебен е от това. Винаги обичаме да виждаме най-добрия да прави това, което обича да прави. Кристиано е много важен за нас, но думата "зависимост" е твърде силна. Знаем, че ако топката стигне до наказателното поле, вероятността за гол е много висока, но ние създаваме възможности за всички играчи. Имаме нашите стандарти, нашия стил на игра и мисля, че нямаме тази зависимост от него, но имаме това доверие“.

"Надявам се да мога да "избухна", нещата вървят добре индивидуално и за отбора. Тук съм, за да помогна и се надявам това да е моментът, особено във важен мач, за да преминем на първо място. Ако бъда повикан да помогна, ще се опитам да помогна на отбора по най-добрия начин“, каза още той.

"Чувствам се по-комфортно отдясно, в кариерата си и в Челси играх повече отляво, но винаги се опитвам да дам най-доброто от себе си. Конкуренция с Тринкао? Тя е здравословна, още в СК Брага се разбирахме много добре, имаме добри истории, не мога да видя лицето му, без да прави пакости. И двамата искаме да играем, но сме тук, за да помогнем на националния отбор“, обясни той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

РБ (Лайпциг) е отхвърлил и втората оферта на Ливърпул за Диоманде?

РБ (Лайпциг) е отхвърлил и втората оферта на Ливърпул за Диоманде?

  • 25 юни 2026 | 17:25
  • 5126
  • 8
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди битката между Норвегия и Франция

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди битката между Норвегия и Франция

  • 25 юни 2026 | 17:19
  • 1063
  • 11
Интер ще предложи нов договор на Димарко

Интер ще предложи нов договор на Димарко

  • 25 юни 2026 | 16:51
  • 1013
  • 0
Кенан Йълдъз: Искаме да си тръгнем с гордо вдигнати глави и съм уверен, че ще вкараме гол

Кенан Йълдъз: Искаме да си тръгнем с гордо вдигнати глави и съм уверен, че ще вкараме гол

  • 25 юни 2026 | 16:46
  • 881
  • 3
Досегашен асистент на Алегри пое отбор, който беше свързван с Веласкес

Досегашен асистент на Алегри пое отбор, който беше свързван с Веласкес

  • 25 юни 2026 | 16:45
  • 951
  • 0
Арсенал откупи правата на Инкапие

Арсенал откупи правата на Инкапие

  • 25 юни 2026 | 16:36
  • 3415
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

  • 25 юни 2026 | 19:59
  • 15160
  • 46
Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

  • 25 юни 2026 | 21:09
  • 612
  • 0
Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

  • 25 юни 2026 | 19:55
  • 14632
  • 29
ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

  • 25 юни 2026 | 14:29
  • 26067
  • 147
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 22930
  • 18
Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 16:13
  • 11909
  • 13