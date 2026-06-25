Педро Нето: Нямаме зависимост от Роналдо

Педро Нето се появи на пресконференцията в отлично настроение и дори беше представен от пресаташето като "най-красивия играч на Световното първенство през 2026 г. - класация, която се провежда в социалните мрежи. С много смях и запитан от португалската преса, крилото на Челси не отрече...

"Мисля, че това не е изненада, нещо напълно нормално, и мисля, че дори не беше тема в съблекалнята, защото цялата група беше единодушна, че аз съм най-красивият на Световното първенство [смее се]“, пошегува се той, предизвиквайки силен смях в пресцентъра, след което премина към мача с Колумбия, който при победа ще им осигури първото място.

"Честно казано, понякога гледаме ситуациите, които могат да възникнат, ако завършим втори или трети, но най-важното е да подходим с манталитета, който имаме. Искаме да бъдем най-добрите и ще се изправим срещу Колумбия, за да завършим първи. Не знаем какво може да се случи, но това е, което ще направим в мача“, увери той.

É unânime: Pedro Neto é o jogador mais bonito do Mundial 😂 pic.twitter.com/NWT5KC8yfP — B24 (@B24PT) June 25, 2026

Относно Кристиано Роналдо, Педро Нето се зарадва да го види да вкарва два гола и да отговаря на критиците: "Очевидно е, че групата беше щастлива за него, още повече, че знаем, че той живее за голове, обсебен е от това. Винаги обичаме да виждаме най-добрия да прави това, което обича да прави. Кристиано е много важен за нас, но думата "зависимост" е твърде силна. Знаем, че ако топката стигне до наказателното поле, вероятността за гол е много висока, но ние създаваме възможности за всички играчи. Имаме нашите стандарти, нашия стил на игра и мисля, че нямаме тази зависимост от него, но имаме това доверие“.

"Надявам се да мога да "избухна", нещата вървят добре индивидуално и за отбора. Тук съм, за да помогна и се надявам това да е моментът, особено във важен мач, за да преминем на първо място. Ако бъда повикан да помогна, ще се опитам да помогна на отбора по най-добрия начин“, каза още той.

"Чувствам се по-комфортно отдясно, в кариерата си и в Челси играх повече отляво, но винаги се опитвам да дам най-доброто от себе си. Конкуренция с Тринкао? Тя е здравословна, още в СК Брага се разбирахме много добре, имаме добри истории, не мога да видя лицето му, без да прави пакости. И двамата искаме да играем, но сме тук, за да помогнем на националния отбор“, обясни той.

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Снимки: Imago