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Олександър Усик обяви изненадващо решение

  • 26 юни 2026 | 20:48
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Олександър Усик обяви изненадващо решение

Украинският боксьор Олександър Усик съобщи в профила си в Инстаграм, че овакантява трите шампионски пояса, които притежава в момента.

39-годишният Усик, който е актуалният световен шампион в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC) и Международната боксова федерация (IBF), обяви, че взима това решение, за да позволи на претендентите за трите колана да излязат за тях и да се бият.

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Решението му да освободи поясите обаче не означава край на кариерата и Усик смята да продължи да се бие.

"Днес е добър ден да обявя, че овакантявам всички пояси, които притежавам. Така момчетата, които чакат да се бият за тях, ще могат да го направят. Приятели, аз освобождавам коланите, но не напускам спорта, защото все още ми предстои последният танц. Искам да благодаря на всички организации, към които тая най-голям респект. Има още какво да покажа. Слава на Бога! Слава на Украйна!", каза в изявлението си Усик.

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На професионалния ринг Усик има 25 мача и 25 победи, от които 16 с нокаут. Той е смятан от мнозина боксови специалисти за един от най-великите състезатели в този спорт за всички времена и е единственият боксьор в тежка категория в последните 25 години, който успя да стане абсолютен световен шампион, завоювайки всички четири пояса през май 2024 година с победа над британеца Тайсън Фюри.

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