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Лоран Блан: Меси е феномен

  • 26 юни 2026 | 18:44
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Бившият селекционер на Франция Лоран Блан сподели впечатленията си от Световното първенство в Северна Америка. Той разкри своите фаворити и отличи двама играчи - Лионел Меси и Ламин Ямал.

За представянето на Меси той заяви: "Невероятно. Аз играх почти до 38 години, но за защитни е по-лесно. Опитът и усещането за позициониране ти помагат. За него, който бележи и има нужда от скорост, експлозивност, дрибъл... И като си помисля, че той стана на 39 години. Той наистина е феномен".

"Германия е силна, Испания с Ямал е различен отбор. Аржентина на Меси е шампионът и трябва да бъде уважаван, а след това е Бразилия на Анчелоти. Сред изненадите бих сложил Швейцария и Мароко", сподели Блан.

Французинът отчете, че първенството е непредвидимо: "За мен е ясно, че няма лесни мачове. Кабо Верде направи равен с Испания, Конго спря Португалия, Катар го направи с Швейцария, Япония направи равен с Нидерландия, а Гана спря Англия. Мога да продължавам. На международно ниво винаги трябва да показваш най-доброто и да играеш с максимална концентрация".

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