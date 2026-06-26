Готова е програмата на Локомотив (Мездра)

На 15 юли ще започне подготовката на Локомотив (Мездра) за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му, „железничарите“ ще играят приятелски срещи.
Програмата за контролите:
18 юли: Локомотив (Мездра) – Балкан (Ботевград)
23 юли в Правец: Локомотив (Мездра) – Макаби U19 (Нетаня, Израел)
30 юли в Правец: Локомотив (Мездра) – Апоел U19 (Кфар Саба, Израел)
1 август: Локомотив (Мездра) – Бдин (Видин)
5 август: Локомотив (Мездра) – Септември U18 (София)
8 август: Локомотив (Мездра) – Партизан (Червен бряг)
15 август в Етрополе: Локомотив (Мездра) – Апоел U19 (Рамат Ган, Израел)