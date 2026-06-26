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Готова е програмата на Локомотив (Мездра)

  • 26 юни 2026 | 13:48
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Готова е програмата на Локомотив (Мездра)

На 15 юли ще започне подготовката на Локомотив (Мездра) за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му, „железничарите“ ще играят приятелски срещи.

Програмата за контролите:

18 юли: Локомотив (Мездра)Балкан (Ботевград)

23 юли в Правец: Локомотив (Мездра) – Макаби U19 (Нетаня, Израел) 

30 юли в Правец: Локомотив (Мездра) – Апоел U19 (Кфар Саба, Израел) 

1 август: Локомотив (Мездра)Бдин (Видин)

5 август: Локомотив (Мездра)Септември U18 (София) 

8 август: Локомотив (Мездра)Партизан (Червен бряг) 

15 август в Етрополе: Локомотив (Мездра) – Апоел U19 (Рамат Ган, Израел) 

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