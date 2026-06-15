Локомотив (Мездра) с пореден напън за участие във Втора лига

Локомотив (Мездра) не се е отказал от участие във професионалния футбол. Напротив, прави се всичко възможно „железничарите“ да играят през новия сезон във Втора лига. Ще има ли Видовден за футбола в Мездра? Кметът Иван Аспарухов прави последен напън за привличане на съмишленици за финансиране на клуба във Втора лига. Срокът да се внесат документите за лицензиране в БФС е до 19 юни. През изминалия уикенд се е провела среща с евентуален спонсор. Чака се развръзката. Ръководството на Локомотив (Мездра) приканва местните бизнесмени да се замислят дали за града не е добре да се използва отдалата се възможност за развитие на футбола или просто да си живуркат и Мездра да пустее.

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