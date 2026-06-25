Неймар: Чуваме се с Меси, много го обичам

Нападателят на бразилския национален отбор Неймар говори топло за Лионел Меси, с когото играе заедно в Барселона и Пари Сен Жермен. Сега двамата са в центъра на вниманието по време на Световното първенство.

Според Неймар, историческото футболно съперничество между Бразилия и Аржентина не е повлияло на братските им отношения.

„Говорим си много и сме във връзка тези дни. Той знае, че много го обичам“, каза Неймар в интервю за DSports.

🚨🎙️ It's Messi's birthday. What words do you have for your friend Leo Messi?



🗣️ Neymar: "Messi is an even better person off the field." (laughs)



🎙️ Host: "He's also a great person on the field, so imagine what he's like off it!"



🗣️ Neymar: "That's why I'm so happy to know him… — MessiXtra (@MessiXtraHQ) June 25, 2026

Бразилецът също така подчерта човешките качества на Меси.

„Лео е още по-добър човек извън терена. Той е добър на терена – представете си какъв е извън него“, каза Неймар с усмивка.

В груповата фаза на Мондиал 2026 34-годишният Неймар изигра само един мач, влизайки като резерва при победата с 3:0 срещу Шотландия. 39-годишният Меси отбеляза пет гола в три мача и стана голмайстор номер 1 в историята на световните финали.

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Снимки: Imago