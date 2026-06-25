Неймар: Чуваме се с Меси, много го обичам

Нападателят на бразилския национален отбор Неймар говори топло за Лионел Меси, с когото играе заедно в Барселона и Пари Сен Жермен. Сега двамата са в центъра на вниманието по време на Световното първенство.
Според Неймар, историческото футболно съперничество между Бразилия и Аржентина не е повлияло на братските им отношения.
„Говорим си много и сме във връзка тези дни. Той знае, че много го обичам“, каза Неймар в интервю за DSports.
Бразилецът също така подчерта човешките качества на Меси.
„Лео е още по-добър човек извън терена. Той е добър на терена – представете си какъв е извън него“, каза Неймар с усмивка.
В груповата фаза на Мондиал 2026 34-годишният Неймар изигра само един мач, влизайки като резерва при победата с 3:0 срещу Шотландия. 39-годишният Меси отбеляза пет гола в три мача и стана голмайстор номер 1 в историята на световните финали.
Снимки: Imago