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Мондиал 2026: Еквадор - Германия
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  3. Неймар: Чуваме се с Меси, много го обичам

Неймар: Чуваме се с Меси, много го обичам

  • 25 юни 2026 | 23:25
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Нападателят на бразилския национален отбор Неймар говори топло за Лионел Меси, с когото играе заедно в Барселона и Пари Сен Жермен. Сега двамата са в центъра на вниманието по време на Световното първенство.

Според Неймар, историческото футболно съперничество между Бразилия и Аржентина не е повлияло на братските им отношения.

„Говорим си много и сме във връзка тези дни. Той знае, че много го обичам“, каза Неймар в интервю за DSports.

Бразилецът също така подчерта човешките качества на Меси.

„Лео е още по-добър човек извън терена. Той е добър на терена – представете си какъв е извън него“, каза Неймар с усмивка.

В груповата фаза на Мондиал 2026 34-годишният Неймар изигра само един мач, влизайки като резерва при победата с 3:0 срещу Шотландия. 39-годишният Меси отбеляза пет гола в три мача и стана голмайстор номер 1 в историята на световните финали.

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Снимки: Imago

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