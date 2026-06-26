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Хамилтън разкри с колко сериозна контузия се е борил с дебютния си сезон с Ферари

  • 26 юни 2026 | 11:49
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Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри с колко сериозна контузия се е борил в началото на дебютния си сезон като пилот на Ферари през 2025 година.

Наскоро британецът каза, че е получил травма след катастрофата си по време на частните тестове, които Черните кончета организираха за него в началото на годината, без да дава повече подробности. Сега, обаче, Хамилтън говори по-обширно по темата и каза колко сериозна всъщност е била контузията му.

Хамилтън е 6-ят пилот с победи за двата най-успешни отбора във Формула 1
Хамилтън е 6-ят пилот с победи за двата най-успешни отбора във Формула 1

„Ударих стената доста здраво по време на тестовете миналата година. Разместих диск във врата ми и нараних един нерв. Така че не можех да правя много в продължение на девет седмици.

„Ходих на хиропрактор всеки ден, бях на физиотерапия всеки ден, не можех да спя, пих доста обезболяващи, биха ми инжекции, опитах всичко, което можех, за да се оправя. Така че това беше нещото, с което се опитвах да живея, което не е толкова лесно в позицията, в която ние седим“, обясни Хамилтън.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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