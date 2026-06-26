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  1. Световно първенство
  2. Австралия
  3. Попович: Доминирахме в решаващия мач, и то с много млад състав

Попович: Доминирахме в решаващия мач, и то с много млад състав

  • 26 юни 2026 | 09:42
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Националният отбор на Австралия си осигури участие в първия кръг на директните елиминации на Световното първенство по футбол след равенство 0:0 срещу Парагвай в последния си мач от груповата фаза, което зарадва прагматичния старши треньор Тони Попович. Тимът му си осигури второто място в група D след САЩ и ще се отправи към Далас, за да се изправи срещу втория от група G, който все още не е ясен преди Египет да играе срещу Иран.

„Бих искал да мисля, че доминирахме в решаващия мач – с много млад състав. Когато всичко беше поставена на карта, играчите показаха самообладание, търпение, качество и устойчивост“, заяви Попович. „Това е едно прекрасно постижение - от подкрепата на футболната асоциация на страната до служителите, играчите и феновете. Специален ден“, каза още Попович.

„Сега ще отидем в Далас и ще се опитаме да направим нещо специално. Като цяло заслужавахме да продължим. Бяхме много добри днес“, добави селекционерът на Австралия.

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Снимки: Imago

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