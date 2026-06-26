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Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали)
  1. Световно първенство
  2. Парагвай
  3. Густаво Алфаро: Настроен съм много оптимистично, че Парагвай ще продължи

Густаво Алфаро: Настроен съм много оптимистично, че Парагвай ще продължи

  • 26 юни 2026 | 09:38
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Футболистите на Парагвай събраха 4 точки в групата си на Световното първенство след равенството 0:0 срещу Австралия и сега очакват дали това ще бъде достатъчно, за да се класират напред като един от осемте най-добри трети отбора.

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Четвъртфиналистите от 2010 г. обаче ще трябва да изчакат и резултатите от последните мачове в груповата фаза на Мондиал 2026.

„Усещам, че това равенство не беше достатъчно. Това не беше резултатът, към който се стремяхме“, каза по повод равенството старши треньорът Густаво Алфаро.

„Сега трябва да чакаме, има известна несигурност... Аз обаче съм много оптимистично настроен. Мисля, че ще стигнем до елиминациите и ще продължим на Световното първенство“, добави Алфаро.

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