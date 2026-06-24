Ботев (Пловдив) загатна за голям трансфер

Отборът на Ботев (Пловдив) сподели интересна снимка в социалните мрежи. На нея се вижда човек, който чете вестник. На масата се вижда още екип на „канарчетата“, като по всичко изглежда, че става въпрос за още едно ново попълнение.

Пловдивчани действат активно по своята селекция, като досега загатнаха за няколко трансфера отново по интересен начин.

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Най-вероятно става въпрос за Георги Миланов, който в последните дни е свързан с преминаване в клуба, след като остана без отбор.

За последно той игра в Динамо (Букурещ).

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