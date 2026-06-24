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Официално: Георги Миланов е футболист на Ботев (Пловдив)

  • 24 юни 2026 | 19:17
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Ботев (Пловдив) осъществи трансферен удар, привличайки в редиците си атакуващия футболист Георги Миланов. Един от най-титулуваните български играчи парафира договор с "канарчетата" за две години, с опция за удължаване на контракта.

Георги Миланов е роден на 19 февруари 1992 година и има богат опит както в българското първенство, така и в чужбина. През 2012 година е избран за Футболист №1 на България.

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В кариерата си Миланов е 2-кратен шампион на Русия с ЦСКА (Москва), 2-кратен шампион на България с Литекс, носител на Купата на Унгария с МОЛ Види и носител на Купата на България с Левски.

Атакуващият футболист има 54 мача за мъжкия национален отбор на България. За последно Миланов игра за румънския Динамо (Букурещ), където записа общо 94 мача.

В Ботев Георги Миланов ще носи фланелката с номер 17.

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