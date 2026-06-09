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Изненадващо уволнение в Арсенал

  • 9 юни 2026 | 00:27
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Изненадващо уволнение в Арсенал

Арсенал се раздели с ръководителя на медицинския си щаб Зафар Икбал само няколко дни след загубения финал в Шампионската лига, разкри "Телеграф".

51-годишният специалист, който се присъедини към клуба през февруари 2024 г., е бил повикан на среща миналия понеделник, където му е било съобщено за незабавното му освобождаване. Новината е била огромна изненада както за самия Икбал, така и за останалите членове на медицинския екип.

Уволнението идва на фона на вътрешен анализ на контузиите в отбора. Миналия месец стана ясно, че клубът е възложил на испанския физиотерапевт Хоакин Аседо, дългогодишен познат на Микел Артета, да проучи статистиката на травмите през сезона. Към момента не е ясно дали освобождаването на Икбал е пряко свързано с доклада на Аседо.

Отбелязва се, че през сезона в клуба са се обсъждали различни мнения относно причините за продължителното отсъствие на ключови играчи като Мартин Йодегор, Букайо Сака, Юриен Тимбер и Кай Хавертц. Като възможни фактори за проблемите с контузиите и натоварването на футболистите са били разглеждани тренировъчният процес, изборът на състав, ротацията и медицинското обслужване.

В Арсенал Икбал оглавяваше отдела за спортна медицина и подобряване на представянето. Преди това той заемаше подобна длъжност в Кристъл Палас в продължение на почти осем години, а преди това прекара над четири години в Ливърпул. Кариерата му включва и периоди в Тотнъм, където е работил първо като лекар в академията, а след това и с първия отбор.

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