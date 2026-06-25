Парагвай и Австралия в пряк сблъсък за второто място, но и равен резултат влиза в сметките им

Отборите на Парагвай и Австралия се срещат в ключов трети мач за двата отбора от група "D" на Мондиал 2026. Срещата започва от 05:00 часа сутринта българско време и ще се проведе на стадион „Леви'с Стейдиъм“ в Сан Франциско. Главен арбитър на сблъсъка ще бъде опитният френски рефер Клеман Тюрпен.

Мачът се явява пряк сблъсък за втората позиция, която осигурява двубой срещу подгласника от група "G" в елиминациите. И Парагвай, и Австралия имат по 3 точки, като спечелиха срещу Турция, но загубиха срещу САЩ. В момента "кенгурата" са на заветното второ място заради по-добрата си голова разлика. Със сигурност в сметките на двата отбора в крайна сметка влиза и равенството, защото с 4 точки със сигурност и останалите на трето място парагвайци ще продължат напред като един от най-добрите трети отбори.

Парагвай се вдигна след тежката загуба с 1:4 от САЩ в първия мач, удържа победата над Турция с човек по-малко и има възможност да продължи към фазата на директните елиминации, както направи при последното си участие на финали през 2010 г. Историята дава добри шансове на южноамериканците, тъй като тимът не е губил нито един от последните си шест мача в третия кръг от груповата фаза на Мондиал (3 победи, 3 равенства).

Австралия пък загуби от САЩ с 0:2 в предишния мач и този резултат сложи край и на серията им от десет поредни мача без загуба в официални срещи, продължила от 2024 г. насам (6 победи, 4 равенства). Селекционерът Тони Попович ще се радва да постигне резултат, който да осигури второ поредно излизане от групите на Световно първенство за първи път в историята. Австралия обаче никога не е побеждавала отбор от КОНМЕБОЛ на световни финали (1 равенство, 4 загуби).

И двамата имат леки проблеми, като парагваецът Мигел Алмирон ще пропусне този мач, след като беше изгонен срещу Турция, докато Матю Леки е под въпрос за Австралия заради контузия. Това ще бъде първият директен двубой между двата отбора на Световно първенство и първата им среща от 2010 г. насам, когато Австралия спечели приятелски мач с 1:0. С този успех австралийците записаха пети пореден мач без загуба срещу Парагвай (2 победи, 3 равенства).

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