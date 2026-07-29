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Левски си свърши работата срещу Университатя и си осигури място в основна фаза – на живо от Крайова след 2:2
  1. Sportal.bg
  2. Кауно Жалгирис
  3. Кауно Жалгирис си осигури европейски футбол до края на годината

Кауно Жалгирис си осигури европейски футбол до края на годината

  • 29 юли 2026 | 21:25
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Кауно Жалгирис си осигури европейски футбол до края на годината

Кауно Жалгирис победи с 1:0 гостуващия Клаксвик и елиминира тима от Фарьорските острови във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. По този начин първенецът на Литва си гарантира минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите. До момента единствено Жалгирис от Вилнюс можеше да се похвали с мачове в същинската фаза на европейски клубен турнир.

След нулевото равенство миналата седмица, днешният реванш също беше равностоен и без много голови положения. Домакините имаха териториално надмощие, но трудно стигаха до удари към вратата на Клаксвик.

Нулево равенство остави интригата между Клаксвик и Кауно Жалгирис за реванша
Нулево равенство остави интригата между Клаксвик и Кауно Жалгирис за реванша

В началото на втората част гостите бяха по-активният отбор и пропуснаха да вземат преднина, а Кауно Жалгирис се активизира чак към края на двубоя.

Решаващият момент дойде в 85-ата минута. Резервата Леон Крекович се възползва от подаване от левия фланг и хландокръвно отбеляза гола, който прати литовците в следващия кръг.

Съперник на Кауно Жалгирис в спора за място в плейофния кръг на Шампионската лига ще е хърватският гранд Динамо (Загреб).

Клаксвик ще продължи европейското си участие в квалификациите на Лигата на конференциите.

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