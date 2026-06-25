ФИА обяви предупреждение за горещо време преди Гран При на Австрия

От Международната автомобилна федерация (ФИА) обявиха официално предупреждение за очаквано горещо време в хода на уикенда за Гран При на Австрия, който стартира утре.
Това предупреждение идва заради очакваните над 31 градуса по Целзий в неделното състезание на „Ред Бул Ринг“. Това означава, че за пилотите ще бъде задължително да използват охладителните си жилетки или да добавят баласт към своите коли, ако предпочетат да не използват въпросните ризи.
Пирели отново залага на най-меките си гуми за Гран При на Австрия
Уикендът в Австрия е първият от началото на сезона, в който от ФИА обявяват предупреждение за горещо време.
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages