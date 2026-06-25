ФИА обяви предупреждение за горещо време преди Гран При на Австрия

От Международната автомобилна федерация (ФИА) обявиха официално предупреждение за очаквано горещо време в хода на уикенда за Гран При на Австрия, който стартира утре.

Forging the path to the title 📈



This is how the Drivers' Championship has played out since the start of the season! 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/OVE1DB5duM — Formula 1 (@F1) June 24, 2026

Това предупреждение идва заради очакваните над 31 градуса по Целзий в неделното състезание на „Ред Бул Ринг“. Това означава, че за пилотите ще бъде задължително да използват охладителните си жилетки или да добавят баласт към своите коли, ако предпочетат да не използват въпросните ризи.

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Уикендът в Австрия е първият от началото на сезона, в който от ФИА обявяват предупреждение за горещо време.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages