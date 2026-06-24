Мало Густо иска да напусне Челси

Защитникът на Челси Мало Густо ще се опита да напусне Челси през лятото, твърди "Би Би Си". Лондончани обаче са му поставили цена от 75 милиона лири.
23-годишният десен бек е притеснен за бъдещето си на "Стамфорд Бридж", след като Челси договори Марко Палестра от Аталанта, който играе на неговата позиция. Представители на Густо са се свързали с Манчестър Сити и са го предложили на клуба. Там се очаква да акостира Енцо Мареска, с когото французинът работи 18 месеца в Лондон.
Въпреки че е активен на трансферния пазар, се очаква Челси да направи доста продажби, след като не успя да се класира за евротурнирите. Клубът вече продаде Марк Кукурея на Реал Мадрид за 52 милиона лири. "Белите" се интересуват и от Енцо Фернандес, но лондончани искат 120 милиона за него.
Челси възнамерява да купи поне един централен защитник, въпреки че има доста играчи на този пост, като тяхното бъдеще на "Стамфорд Бридж" е под въпрос. Трево Чалоба, към когото има интерес от страна на Комо, Тосин Адарабиойо и Уесли Фофана може да напуснат клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages