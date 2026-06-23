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Любо Пенев с оферта към Божидар Краев

  • 23 юни 2026 | 09:53
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Локомотив (София) е отправил оферта към халфа Божидар Краев, който наскоро стана свободен агент, съобщава "Тема Спорт". Полузащитникът приключи отношенията си с Уестърн Сидни Уондърърс, където изкара две години. Преди това две лета бе част и от новозеландския Уелингтън Финикс. Новият треньор на "железничарите" Любослав Пенев държи клубът да привлече Краев. 28-годишният халф се очаква да се завърне у нас след девет сезона гурбет в различни държави по света.

Божидар Краев остана без отбор
Божидар Краев остана без отбор

За последно по родните терени Божидар носи екипа на Левски, където в периода 2014 - 2017 г. записа 83 мача и 22 гола. После премина последователно през датския Мидтиланд, който го отдаваше под наем в Португалия на Жил Висенте и Фамаликао, и споменатите Уелингтън Финикс и Уестърн Сидни. Играчът и семейството му имат предложения да останат в Австралия, но са споделили пред свои близки, че почти сигурно ще се завърнат в Европа. Ако Краев не намери друг чуждестранен отбор, е твърде вероятно да избере Локомотив. В "Надежда" пък все още не са изгубили надежда за друг бивш национал и кадър на Левски - Георги Миланов. Халфът обаче има предложение и от друг роден отбор – Ботев (Пловдив), както и вариант за ОАЕ.

Георги Миланов: Напускам Динамо (Букурещ), не изключвам завръщане в България
Георги Миланов: Напускам Динамо (Букурещ), не изключвам завръщане в България

Пенев иска още един български играч – Ангел Бастунов, който е част от португалския втородивизионен Визела и е работил с него в Хебър (Пазарджик) и ЦСКА 1948.

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