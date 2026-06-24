Локо (София) се прицели в още двама национали

Локомотив (София) иска още двама родни национали, пише "Тема Спорт". "Червено-черните" са насочили усилия към привличането на крайни защитници, с които евентуално да се сложи край на селекцията. Става въпрос за десния бек Николай Минков и левия такъв Димитър Велковски.

Първият в момента е свободен агент, след като не се разбра с Ботев Пловдив за нов договор и напусна. Бе очакван в Арда, където в крайна сметка взеха друг национал - Виктор Попов. Интерес към Минков има и от Черно море, но според запознати "червено-черните" са фаворит за подписа му.

Николай Минков: Никога не е ставало въпрос за пари

Ситуацията с евентуалното привличане на Велковски е по-сложна. Той има действащ договор с кърджалийци и ако не разтрогне, за него ще трябва да се плаща трансферна сума. Така че на този етап по-сигурно изглежда идването на Минков.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google