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  3. Барбарез: Това е само началото за нашия отбор

Барбарез: Това е само началото за нашия отбор

  • 25 юни 2026 | 03:54
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Селекционерът на Босна и Херцеговина Сергей Барбарез не скри емоциите си след победата с 3:1 над Катар в третия мач от група "В" на Световното първенство, което класира тима му на 1/16-финалите. Той дори смята, че това е само началото и този отбор тепърва ще се развива. Преди да говори с медиите, наставникът използва социалните мрежи, за да сподели радостта си.

„Успяхме!“ („We made it!“), написа щастливият треньор в публикация в Инстаграм.

След това той сподели и мнението си за мача с Катар.

„Дошли сме тук като тотални аутсайдери и искаме да направим нещо наистина голямо. Това беше нашата перфектна и абсолютно съвършена игра на терена. В състава ни в момента има много голям брой млади футболисти и аз искрено вярвам, че това е само началото на този млад отбор. Сигурен съм, че следващото Световно първенство ще бъде онова, което ще бъде наистина истинското и голямото за нас“, заяви гордият Барбарез.

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Снимки: Gettyimages

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