Лопетеги: Болката от отпадането е голяма

Селекционерът на Катар Юлен Лопетеги прие тежко отпадането от Световното след поражението с 1:3 от Босна в Сиатъл. Той призна, че му е трудно да приеме този резултат, особено след усилията, положени от тима му в мача.

„Изключително трудно е за мен и за момчетата да приемем този краен резултат, защото отборът показа характер и се бори с всички сили до самия край на срещата. Бяхме много близо до положителен обрат, когато успяхме да върнем един гол точно преди почивката и имахме инерцията на наша страна", започна Лопетеги.

"Вместо това обаче, през второто полувреме тимът на Босна се възползва максимално от нашите грешки в защита и ни наказа безпощадно в решителните секунди. Нашето Световно първенство приключва тук и болката в съблекалнята е наистина голяма. Трябва обаче да изправим глави, да приемем реалността и да продължим да градим бъдещето на този отбор, защото тези момчета имат потенциал“, завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages