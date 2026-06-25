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  3. Лопетеги: Болката от отпадането е голяма

Лопетеги: Болката от отпадането е голяма

  • 25 юни 2026 | 02:34
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Селекционерът на Катар Юлен Лопетеги прие тежко отпадането от Световното след поражението с 1:3 от Босна в Сиатъл. Той призна, че му е трудно да приеме този резултат, особено след усилията, положени от тима му в мача.

„Изключително трудно е за мен и за момчетата да приемем този краен резултат, защото отборът показа характер и се бори с всички сили до самия край на срещата. Бяхме много близо до положителен обрат, когато успяхме да върнем един гол точно преди почивката и имахме инерцията на наша страна", започна Лопетеги.

"Вместо това обаче, през второто полувреме тимът на Босна се възползва максимално от нашите грешки в защита и ни наказа безпощадно в решителните секунди. Нашето Световно първенство приключва тук и болката в съблекалнята е наистина голяма. Трябва обаче да изправим глави, да приемем реалността и да продължим да градим бъдещето на този отбор, защото тези момчета имат потенциал“, завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages

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