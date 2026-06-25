Алайбегович: Гордея се с рекорда си

Крилото на Босна и Херцеговина Керим Алайбегович беше избран за играч на мача срещу Катар (3:1). Той и не скри задоволството си от победата и индивидуалното отличие, което получи след срещата. Освен това той стана най-младият голмайстор на родината си на световни първенства и призна гордостта си от този факт.

„Гордея се с всички нас, но и със себе си, че успях да спечеля тази награда и трофея. Много съм благодарен за всичко, което се случи тази вечер“, заяви Алайбегович.

Младият национал на Босна и Херцеговина коментира и факта, че е подобрил един от рекордите на националния отбор.

„Честно казано, не знам какво да кажа, но се гордея, че успях да го направя. Благодарен съм, че зад гърба си имам страхотен отбор и съотборници, които винаги ме подкрепят и ми помагат“, подчерта той.

Говорейки за следващия съперник, отбора на Съединените американски щати, Алайбегович вярва, че „драконите“ имат своите козове.

„Те са добър отбор и разполагат с качествени играчи. Въпреки това смятам, че и ние можем да се надиграваме с тях, защото имаме своите силни страни. Със сигурност не се страхуваме от никого и вярвам, че имаме шансове срещу тях.“

Алайбегович стана най-младият голмайстор за Босна на световни първенства

Той отправи специално послание към феновете на Босна и Херцеговина, които оказваха огромна подкрепа по време на груповата фаза на Световното първенство.

„Благодаря на всички за страхотната подкрепа. Благодарни сме на нашите фенове за всичко. Благодаря на всички, които бяха до нас и ни окуражаваха. Малко национални отбори имат толкова добри привърженици“, каза Алайбегович.

Футболистът се спря и на самия мач срещу Катар.

„Всеки мач е различен. Срещу Швейцария бяхме добри в продължение на 70 минути, а днес беше малко по-лесно и за мен, защото имах повече пространство за игра. Мисля, че можехме да отбележим още някой гол.“

Накрая той обясни защо е поискал смяна по време на двубоя.

„Не исках да рискувам, но слава Богу, всичко е наред“, завърши Алайбегович.

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