Антов до дни ще има нов треньор в Монца

През следващата седмица Иван Юрич ще бъде назначен като старши треньор на новака в Серия "А" Монца, в който играе българският защитник Валентин Антов, съобщава Николо Скира.

Треньорът на Антов напуска новака Монца, за да води изпадналия отбор на Божинов

Както е известно, досегашният наставник на тима Паоло Бианко реши да си тръгне, за да поеме изпадналия в Серия "Б" Пиза, където играе друг роден бранител – Росен Божинов. Така Юрич ще води Монца при завръщането на отбора в италианския елит. За целта той първо трябва да прекрати договора си с Аталанта, с чийто състав започна миналия сезон, но беше освободен от поста си още през ноември. Сега 50-годшният хърватин ще подпише контракт с брианцолите до лятото на 2028-а с опцията за още един сезон, като очакванията са това да стане до сряда.

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Снимки: Gettyimages