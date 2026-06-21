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  3. Антов до дни ще има нов треньор в Монца

Антов до дни ще има нов треньор в Монца

  • 21 юни 2026 | 18:22
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Антов до дни ще има нов треньор в Монца

През следващата седмица Иван Юрич ще бъде назначен като старши треньор на новака в Серия "А" Монца, в който играе българският защитник Валентин Антов, съобщава Николо Скира.

Треньорът на Антов напуска новака Монца, за да води изпадналия отбор на Божинов
Треньорът на Антов напуска новака Монца, за да води изпадналия отбор на Божинов

Както е известно, досегашният наставник на тима Паоло Бианко реши да си тръгне, за да поеме изпадналия в Серия "Б" Пиза, където играе друг роден бранител – Росен Божинов. Така Юрич ще води Монца при завръщането на отбора в италианския елит. За целта той първо трябва да прекрати договора си с Аталанта, с чийто състав започна миналия сезон, но беше освободен от поста си още през ноември. Сега 50-годшният хърватин ще подпише контракт с брианцолите до лятото на 2028-а с опцията за още един сезон, като очакванията са това да стане до сряда.

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Снимки: Gettyimages

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