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  3. ЦСКА срещу украинци във втората "австрийска" контрола

ЦСКА срещу украинци във втората "австрийска" контрола

  • 24 юни 2026 | 12:11
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ЦСКА излиза за втория си контролен мач по време на лятната подготовка, която отборът на Христо Янев води в Австрия. От 19:00 часа "армейците" се изправят срещу Полися (Житомир) на "Хое Тауерн Арена" в Митерзил.

Славия изпревари БФС и обяви дата и час на мача срещу ЦСКА
Славия изпревари БФС и обяви дата и час на мача срещу ЦСКА

В първата проверка "червените" спечелиха с 2:1 срещу словенския Гросупле, като попаденията за носителя на Купата на България паднаха към края - чрез точни удари на Йоанис Питас и Жоел Цварц. Това беше дебютен гол за нидерландския таран с фланелката на ЦСКА.

УЕФА обяви: ЦСКА приема Дери Сити на "Васил Левски"
УЕФА обяви: ЦСКА приема Дери Сити на "Васил Левски"

Последният мач на тима от Борисовата градина в Австрия ще бъде срещу Одра (Ополе), като първоначално той трябваше да бъде срещу Карабах. На родна територия червеният отбор ще завърши предсезонния етап с проверка срещу Марек. Първият официален двубой на хората на Янев е срещу Дери Сити в Лига Европа на 9 юли в София.

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Снимки: Startphoto

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