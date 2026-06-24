Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

  • 24 юни 2026 | 17:19
  • 2251
  • 0
Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

ЦСКА официално обяви, че е привлякъл халфа на Анортозис Стефано Сенси. Полузащитникът, който има над 40 мача за европейския гранд Интер и 9 срещи с три гола за италианския национален отбор, подписа с "червените" за две години.

"Италианският полузащитник пристига при „армейците“ от кипърския Анортозис и подписа договор за две години, превръщайки се във второто ново попълнение на тима през летния трансферен прозорец.

Той ще носи фланелката с номер 8. 30-годишният халф има впечатляваща визитка. Сенси е двукратен шампион на Италия и двукратен носител на Суперкупата на страната с Интер, а също така е записал 9 мача и 3 гола за националния отбор на Италия.

Добре дошъл в ЦСКА, Стефано! Пожелаваме ти много успехи, голове и трофеи с червената фланелка!", гласи информацията от сайта на клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Славия изпревари БФС и обяви дата и час на мача срещу ЦСКА

Славия изпревари БФС и обяви дата и час на мача срещу ЦСКА

  • 24 юни 2026 | 11:13
  • 6594
  • 7
Играч от португалската колония на "соколите" си пожела голове

Играч от португалската колония на "соколите" си пожела голове

  • 24 юни 2026 | 10:49
  • 1567
  • 2
Левски обяви четвърто попълнение

Левски обяви четвърто попълнение

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 35597
  • 75
Ботев (Пд) продаде вратар в белгийски гранд

Ботев (Пд) продаде вратар в белгийски гранд

  • 24 юни 2026 | 10:02
  • 12553
  • 8
Струмска слава започва на 29 юни, ще играе 4 контроли

Струмска слава започва на 29 юни, ще играе 4 контроли

  • 24 юни 2026 | 09:56
  • 1018
  • 0
Пирин (ГД) се раздели с треньора

Пирин (ГД) се раздели с треньора

  • 24 юни 2026 | 09:53
  • 1872
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 16:01
  • 73819
  • 137
Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

  • 24 юни 2026 | 17:14
  • 11829
  • 6
Ботев (Пловдив) загатна за голям трансфер

Ботев (Пловдив) загатна за голям трансфер

  • 24 юни 2026 | 17:29
  • 33
  • 0
Левски официално с нов собственик

Левски официално с нов собственик

  • 24 юни 2026 | 12:21
  • 28327
  • 145
Левски обяви четвърто попълнение

Левски обяви четвърто попълнение

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 35597
  • 75