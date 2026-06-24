Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

ЦСКА официално обяви, че е привлякъл халфа на Анортозис Стефано Сенси. Полузащитникът, който има над 40 мача за европейския гранд Интер и 9 срещи с три гола за италианския национален отбор, подписа с "червените" за две години.

"Италианският полузащитник пристига при „армейците“ от кипърския Анортозис и подписа договор за две години, превръщайки се във второто ново попълнение на тима през летния трансферен прозорец.

Той ще носи фланелката с номер 8. 30-годишният халф има впечатляваща визитка. Сенси е двукратен шампион на Италия и двукратен носител на Суперкупата на страната с Интер, а също така е записал 9 мача и 3 гола за националния отбор на Италия.

Добре дошъл в ЦСКА, Стефано! Пожелаваме ти много успехи, голове и трофеи с червената фланелка!", гласи информацията от сайта на клуба.

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