Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана уреди юноша на Монако

Монтана уреди юноша на Монако

  • 24 юни 2026 | 16:52
  • 223
  • 0
Монтана уреди юноша на Монако

Монтана уреди още две нови попълнения. Крилото Мартин Милушев идва от Пирин (Благоевград) с договор за две години. Деян Кузманович е централен защитник, той е юноша на френския Монако, а за последно е играл в словенския втородивизионен Кърка. Кузманович, който е бивш национал на Сърбия U18, парафира със Северозападния клуб за един сезон, а вчера записа едно полувреме при победата на Монтана с 3:1 над отбора на футболистите без договор. В контролата той си партнираше с племеника на Красимир Балъков Марио.

Монтана победи футболистите без договор
Монтана победи футболистите без договор

Монтана вече изигра една контрола от своята подготовка. На 1 юли монтанци гостуват на ЦСКА II.Следващите три контроли ще бъдат на лагера в Банско (1-10 юли). На 4-ти с домакините от Банско, на 7-ми с Вихрен (Сандански), а за 10-ти се търси съперник. Последната проверка е на стадион „Огоста“, на 18 юли срещу Спартак (Плевен). Преди нея ще стане и официалното представяне на отбора.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Славия изпревари БФС и обяви дата и час на мача срещу ЦСКА

Славия изпревари БФС и обяви дата и час на мача срещу ЦСКА

  • 24 юни 2026 | 11:13
  • 6593
  • 7
Играч от португалската колония на "соколите" си пожела голове

Играч от португалската колония на "соколите" си пожела голове

  • 24 юни 2026 | 10:49
  • 1566
  • 2
Левски обяви четвърто попълнение

Левски обяви четвърто попълнение

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 35551
  • 75
Ботев (Пд) продаде вратар в белгийски гранд

Ботев (Пд) продаде вратар в белгийски гранд

  • 24 юни 2026 | 10:02
  • 12552
  • 8
Струмска слава започва на 29 юни, ще играе 4 контроли

Струмска слава започва на 29 юни, ще играе 4 контроли

  • 24 юни 2026 | 09:56
  • 1015
  • 0
Пирин (ГД) се раздели с треньора

Пирин (ГД) се раздели с треньора

  • 24 юни 2026 | 09:53
  • 1871
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 16:01
  • 73498
  • 123
Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

  • 24 юни 2026 | 17:19
  • 2008
  • 0
Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

  • 24 юни 2026 | 17:14
  • 10990
  • 6
Сенси вече е при ЦСКА в Австрия

Сенси вече е при ЦСКА в Австрия

  • 24 юни 2026 | 14:10
  • 28219
  • 76
Левски официално с нов собственик

Левски официално с нов собственик

  • 24 юни 2026 | 12:21
  • 28269
  • 145
Левски обяви четвърто попълнение

Левски обяви четвърто попълнение

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 35551
  • 75