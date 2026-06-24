Монтана уреди юноша на Монако

Монтана уреди още две нови попълнения. Крилото Мартин Милушев идва от Пирин (Благоевград) с договор за две години. Деян Кузманович е централен защитник, той е юноша на френския Монако, а за последно е играл в словенския втородивизионен Кърка. Кузманович, който е бивш национал на Сърбия U18, парафира със Северозападния клуб за един сезон, а вчера записа едно полувреме при победата на Монтана с 3:1 над отбора на футболистите без договор. В контролата той си партнираше с племеника на Красимир Балъков Марио.

Монтана победи футболистите без договор

Монтана вече изигра една контрола от своята подготовка. На 1 юли монтанци гостуват на ЦСКА II.Следващите три контроли ще бъдат на лагера в Банско (1-10 юли). На 4-ти с домакините от Банско, на 7-ми с Вихрен (Сандански), а за 10-ти се търси съперник. Последната проверка е на стадион „Огоста“, на 18 юли срещу Спартак (Плевен). Преди нея ще стане и официалното представяне на отбора.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google