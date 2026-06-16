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Монтана нареди шест контроли

  • 16 юни 2026 | 16:48
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Монтана нареди шест контроли

Шест контролни срещи ше изиграе отборът на Монтана по време на лятната си предсезонна подготовка. Серията стартира на 23 юни срещу отбора на безработните, а мачът е на стадион „Огоста“, от 18:00 часа. На 1 юли монтанци гостуват на ЦСКА II, като остава само допълнително да се обяви часът и мястото.

Следващите три контроли ще бъдат на лагера в Банско (1-10 юли). На 4-ти с домакините от Банско, на 7-ми с Вихрен (Сандански), а за 10-ти се търси съперник. Последната проверка е на стадион „Огоста“, на 18 юли срещу Спартак (Плевен). Преди нея ще стане и официалното представяне на отбора.

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