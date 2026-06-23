Монтана победи футболистите без договор

Монтана победи с 3:1 сборния отбор на футболисти без договор в първата си контролна среща, играна на стадион "Огоста". Домакините поведоха в добавеното време на първата част, когато Петър Атанасов с десния крак изпрати топката в далечния ъгъл. Пет минути след почивката Ибрахима Мохамад удвои с удар от границата на пеналта.



Гостите върнаха един гол в 55-ата минута, когато Александър Добчев засече с глава центриране от корнер.



Крайния резултат оформи в 86-ата минута юношата на монтанци Петър Тодоров с диагонален шут, а малко след това отново той изпусна да ознаменува добрата си игра с втори гол.

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