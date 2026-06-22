Монтана се подсили с бивш халф на Локомотив (Пловдив)

Монтана официално обяви още едно ново попълнение. Изпадналият от елита отбора подписа с Георги Каракашев. Халфът за последно игра в Беласица, където вкара 3 гола в 21 мача.

Монтана привлече юноша на Ботев (Пловдив)

Ето какво пишат от Монтана:

Георги Каракашев е още едно ново попълнение на ПФК Монтана.

Полузащитникът пристига от Беласица Петрич, а в кариерата си е играл още за Локомотив Пловдив, Хебър Пазарджик и Добруджа, с близо 200 мача зад гърба си.

ПФК Монтана му пожелава много успехи с екипа на отбора!

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