Монтана представи още един нов футболист

Монтана официално представи поредното си ново попълнение. Това е полузащитникът Христо Иванов, който за последно беше част от тима на Локомотив (Мездра), с който стана шампион на Северозападната Трета лига.

Монтана се подсили с бивш халф на Локомотив (Пловдив)

"ПФК Монтана добави още едно ново име в състава си – Христо Бисер Иванов. Халфът идва от шампиона в Трета северозападна лига – Локомотив (Мездра), а преди това е защитавал цветовете на Локомотив (Пловдив), Септември (София) и Спортист (Своге), което му носи богат и разнообразен опит в професионалния футбол.

Пожелаваме му успех!", написаха от стадион "Огоста".

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