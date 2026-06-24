Колко точки са нужни на третите отбори, за да продължат напред

Новият формат на Мондиала, който включва 48 отбора, разпределени в 12 групи, позволява на осемте най-добри трети отбора да продължат напред. Това обещава вълнуваща надпревара за място на 1/16-финалите в последния кръг от груповата фаза.

Финалната развръзка наближава и схемата на елиминациите постепенно започва да се оформя. С началото на третия кръг от груповата фаза, който стартира тази вечер от 22:00 ч. българско време с последните два мача от група B – Швейцария срещу Канада и сблъсъкът между Босна и Херцеговина и Катар, надпреварата за класиране като един от осемте най-добри трети отбора навлиза в решителната си фаза.

С разширяването на формата до 48 участници и въвеждането на шестнайсетинафинали, осем отбора, завършили на трето място в своите групи, ще получат шанс да продължат. Въпреки че ФИФА вече е предвидила всички 495 възможни сценария (в зависимост от кои групи идват най-добрите трети отбори), интригата остава огромна преди последните 24 мача от тази фаза.

Изглежда, че една победа гарантира класиране

Към момента, преди началото на третия кръг, четирите най-слаби трети отбора са ДР Конго, Еквадор, Босна и Херцеговина и Сенегал. Въпреки това всеки от тези тимове, дори „лъвовете от Теранга“, които нямат нито една точка преди мача си с Ирак, все още има шанс да се класира.

Причината е, че отборите с една победа и актив от три точки имат много голям шанс да достигнат до 1/16-финалите. Според прогнозите на суперкомпютъра на “Опта”, направени по време на груповата фаза, отборите с три точки имат 66,77% шанс за класиране. Това със сигурност ще мотивира много нации да се борят за победа до последната минута.

Възможно ли е класиране само с две точки?

В мача си срещу Ирак, докато Франция и Норвегия се изправят един срещу друг, Сенегал все още държи съдбата си в свои ръце. Победата обаче ще бъде абсолютно задължителна за съотборниците на Садио Мане. Предвид резултатите до момента, нито един отбор няма да може да се класира само с една точка (което беше възможно с вероятност от 0,03% след първия кръг), тъй като в девет от дванадесетте групи третият отбор автоматично ще завърши с две или повече точки.

Все пак, при един доста невероятен сценарий и поредица от благоприятни резултати във всички групи, е възможно един (и само един) трети отбор да се класира със само две точки.

Group L looking very good to send a 3rd placed team to R32.



Group K currently the last above the line.



The resolution starts today with groups A, B, C the first ones to be concluded!



👉 Full probabilities and scenarios for 3rd-place race available in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/cjJdqhVGCE — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 24, 2026

Друг статистически анализатор, Football Meets Data, публикува своите прогнози за шансовете за класиране на третите отбори от всяка група преди последния кръг. Докато някои изглеждат почти сигурни участници напред, като например третият отбор от група L на Англия (96,7%) или от група C на Мароко (84%), за други шансовете изглеждат минимални.

Така например, третият отбор в група E, където се очаква Германия да завърши на първо място, има едва 26,6% шанс да продължи. Подобна е ситуацията и в група H (тази на Испания), където всеки може да се класира, но третият има само 34,7% вероятност да играе на шестнайсетинафинал. Интригата остава до самия край.

Класирането на най-добрите трети отбори преди последния кръг

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