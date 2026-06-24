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Новак иска да вземе страж от Манчестър Юнайтед, на "Олд Трафорд" искат да се разделят с още двама вратари

  • 24 юни 2026 | 16:18
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Новак иска да вземе страж от Манчестър Юнайтед, на "Олд Трафорд" искат да се разделят с още двама вратари

Новакът в Премиър лийг Хъл Сити иска да привлече вратаря на Манчестър Юнайтед Радек Витек, твърди “Дейли Мейл”. “Тигрите” са сред няколкото клуба от Премиър лийг, които проявяват сериозен интерес към стража. Той прекара последната кампания под наем в Бристол Сити, където успя да запази 12 чисти мрежи в 41 двубоя, а представянето му силно впечатли доста отбори. 22-годишният футболист вече нееднократно е заявявал, че не желае да бъде просто резерва при “червените дяволи” и предпочита да получава редовно време. На “Олд Трафорд” са приели ситуацията и също нямат против да се разделят с вратаря.

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Междувременно от Манчестър Юнайтед продължават да разглеждат опциите си за подсилване с опитен страж, който да бъде резерва на Сене Ламенс през следващия сезон. Белгиецът се утвърди като титулярен вратар на отбора след трансфера си от Белгия. Карл Дарлоу от Лийдс и Сам Джонстън от Уулвърхамптън, който е и юноша на “червените дяволи”, са сред спряганите имена. Очаква се вторият вратар Алтай Байъндър и даденият под наем през миналия сезон Андре Онана също са обявени за продажба и се очаква да бъдат получени оферти за тях.

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Снимки: Gettyimages

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