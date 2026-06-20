Кошмар за Бразилия! Рафиня може да изгори до края на Мондиала

Нещата като резултати започнаха да вървят за Бразилия след 3:0 над Хаити, но проблемите продължиха да съпътстват "селесао".

It seems pretty straightforward that Raphinha has reinjured his hamstring…



Still waiting on official diagnosis from CBF at this point. pic.twitter.com/ycIVOkAyHd — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) June 20, 2026

Много е вероятно една от ключовите фигури на петкратните световни шампиони Рафиня да пропусне остатъка от Мондиал 2026.

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Състезателят игра при класиката срещу Хаити и тъкмо там е получил травма в дясното бедро.

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Тревогите идват от това, че Рафиня не се е наранил за първи път по време на двубоя от Мондиала, а тя идва като рецидив на травмата, която го мъчеше по време на целия сезон 2025/2026, като тя се прояви отново при мартенската контрола на "селесао" срещу Франция.

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Тогава той бе титуляр, какъвто бе и неизменно от началото на Мондиал 2026, където стартира в мачовете срещу Мароко (1:1) и Хаити (3:0).

За "селесао" остава още един важен мач от груповата фаза, който е на 25-и юни (четвъртък) от 1:00 часа българско време срещу Шотландия, а при равенство южноамериканците ще си гарантират класиране за директните елиминации.

🚑 RAPHINHA SE PIERDE LO QUE RESTA DE MUNDIAL



🇧🇷🚨 El brasileño volvió a sufrir una lesión muscular en el isquiotibial y su presencia en lo que queda de Copa del Mundo queda prácticamente descartada



ℹ️ Diari ARA pic.twitter.com/odJAdZ7m3m — Post United (@postunited) June 20, 2026

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Дали конкретно в този сблъсък и оставащите, които се задават, ще видим присъствието на Рафиня или световните футболни финали вече за него са приключили, тепърва ще разберем, тъй като информацията към момента е на ниво спекулации и от щаба на Карло Анчелоти ще обявят състоянието на играча.

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