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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Германия - Кот д‘Ивоар
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  3. Кошмар за Бразилия! Рафиня може да изгори до края на Мондиала

Кошмар за Бразилия! Рафиня може да изгори до края на Мондиала

  • 20 юни 2026 | 22:46
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Нещата като резултати започнаха да вървят за Бразилия след 3:0 над Хаити, но проблемите продължиха да съпътстват "селесао".

Много е вероятно една от ключовите фигури на петкратните световни шампиони Рафиня да пропусне остатъка от Мондиал 2026.

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити
Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Състезателят игра при класиката срещу Хаити и тъкмо там е получил травма в дясното бедро.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Тревогите идват от това, че Рафиня не се е наранил за първи път по време на двубоя от Мондиала, а тя идва като рецидив на травмата, която го мъчеше по време на целия сезон 2025/2026, като тя се прояви отново при мартенската контрола на "селесао" срещу Франция.

Франция излъга Бразилия в приятелска корида със седем жълти и един червен картон
Франция излъга Бразилия в приятелска корида със седем жълти и един червен картон

Тогава той бе титуляр, какъвто бе и неизменно от началото на Мондиал 2026, където стартира в мачовете срещу Мароко (1:1) и Хаити (3:0).

За "селесао" остава още един важен мач от груповата фаза, който е на 25-и юни (четвъртък) от 1:00 часа българско време срещу Шотландия, а при равенство южноамериканците ще си гарантират класиране за директните елиминации.

Този, както и всички срещи на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико се излъчват на живо на bnt.sportal.bg.

Дали конкретно в този сблъсък и оставащите, които се задават, ще видим присъствието на Рафиня или световните футболни финали вече за него са приключили, тепърва ще разберем, тъй като информацията към момента е на ниво спекулации и от щаба на Карло Анчелоти ще обявят състоянието на играча.

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