Нещата като резултати започнаха да вървят за Бразилия след 3:0 над Хаити, но проблемите продължиха да съпътстват "селесао".
Много е вероятно една от ключовите фигури на петкратните световни шампиони Рафиня да пропусне остатъка от Мондиал 2026.
Бразилия се развихри с класика срещу Хаити
Състезателят игра при класиката срещу Хаити и тъкмо там е получил травма в дясното бедро.
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
Тревогите идват от това, че Рафиня не се е наранил за първи път по време на двубоя от Мондиала, а тя идва като рецидив на травмата, която го мъчеше по време на целия сезон 2025/2026, като тя се прояви отново при мартенската контрола на "селесао" срещу Франция.
Франция излъга Бразилия в приятелска корида със седем жълти и един червен картон
Тогава той бе титуляр, какъвто бе и неизменно от началото на Мондиал 2026, където стартира в мачовете срещу Мароко (1:1) и Хаити (3:0).
За "селесао" остава още един важен мач от груповата фаза, който е на 25-и юни (четвъртък) от 1:00 часа българско време срещу Шотландия, а при равенство южноамериканците ще си гарантират класиране за директните елиминации.
Този, както и всички срещи на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико се излъчват на живо на bnt.sportal.bg.
Дали конкретно в този сблъсък и оставащите, които се задават, ще видим присъствието на Рафиня или световните футболни финали вече за него са приключили, тепърва ще разберем, тъй като информацията към момента е на ниво спекулации и от щаба на Карло Анчелоти ще обявят състоянието на играча.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google